POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Remagen für den Berichtszeitraum 27.11.2020 - 29.11.2020

Täter gesucht nach Diebstählen von Fahrzeugteilen

In der Nacht von Freitag, 27.11.2020 auf Samstag, 28.11.2020 kam es zu drei ungewöhnlichen Diebstählen an geparkten Pkw. In der Eulengasse in Sinzig und in der Sinziger Straße in Remagen war bei den Fahrzeugen der Katalysator vermutlich mittels einer Hydraulikschere ausgebaut worden. Ein Zeuge gibt Hinweise auf drei Personen, die sich mit Werkzeug am Einsatzort zu schaffen machten. Danach entfernten sie sich in einem weißen-grauen Kombicoupé, älteres Fabrikat. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Remagen unter: 02642-93820.

