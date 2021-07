Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrbahn der BAB 30 bei Dehme durch verlorene Autokrangewichte beschädigt.

Bielefeld (ots)

FK / BAB 30 - Dehme - Bad Oeynhausen - Am Dienstagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, verlor ein 59-jähriger Fahrer eines LKW-Gliederzuges aus Löhne bei seiner Fahrt auf der BAB 30 in Richtung Osnabrück zwischen den Anschlussstellen Dehme und Bad Oeynhausen-Nord Teile seiner Ladung. Vermutlich aufgrund mangelhafter Ladungssicherung rutschten mehrere Schwerlastgewichte, die zur Ausrüstung eines Autokrans gehören, von der Ladefläche auf die Fahrbahn und beschädigten die Fahrbahndecke auf einer Länge von ca. 25 Metern schwer. Während der Bergung der verlorenen Ladung wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Dehme abgeleitet, der rechte Fahrstreifen wurde im Anschluss für Fahrbahnausbesserungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei bis ca. 20 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell