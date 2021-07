Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit Straßenbahn, 2 Personen leicht verletzt

Bielefeld (ots)

Ku, Bielefeld Schildesche, Beckhausstraße - Meierfeld Am Dienstagnachmittag gegen 16:25 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn der Linie 1 und einem PKW. Beim Abbiegevorgang eines 34jährigen Herforders kam es zur Kollision mit der aus Schildesche in Richtung Innenstadt fahrenden Bahn. Der Fahrer des Hyundai blieb hierbei unverletzt. Eine Frau (45 Jahre) in der Straßenbahn zog sich leichte Verletzungen zu, als der Fahrer der Bahn eine Notbremsung einleitete. Diese begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der 28jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und bedurfte der Versorgung durch die eingesetzten Kräfte des Rettungsdienstes. Der PKW musste nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden, die Bahn wurde mittels Ersatzfahrer ins Depot verbracht. Die an der Straßenbahn entstandenen Schäden können noch nicht abschließend beziffert werden. Der am PKW entstandene Schaden wird seitens der Polizei auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Der Verkehr auf der Beckhausstraße war kaum beeinträchtigt. Die Unfallaufnahme wurde gegen 17:15 Uhr beendet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell