Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe stehlen einen von zwei Katalysatoren

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Quelle-

Am Montag, 05.07.2021, entwendeten Unbekannte an der Osnabrücker Straße, nahe der Carl-Severing-Straße, in einem Zeitraum von vier Stunden von einem PKW einen von zwei Katalysatoren.

Zwischen 05:00 Uhr und 09:00 Uhr stand der Geländewagen AMG auf einem Parkplatz an der Osnabrücker Straße. Diese Zeit nutzten Täter, krochen unter den PKW und beschädigten die Auspuffanlage. Es gelang Ihnen einen Katalysator der Auspuffanlage abzutrennen und mit der Beute unerkannt zu flüchten.

Als der Fahrer zum Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er neben dem Geländewagen einen abgetrennten zurückgelassenen Endschalldämpfer und rief die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

