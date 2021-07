Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer nach Unfall flüchtig

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

An der Einmündung Bleichstraße/ Heeper Straße erlitt am Montag, 05.07.2021, ein telefonierender Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Er entfernte sich vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort.

Um 13:10 Uhr befuhr ein 62-jähriger Bielefelder mit seinem Ford Mondeo die Bleichstraße in Richtung Heeper Straße. Er beabsichtigte nach rechts in Richtung August-Bebel-Straße einzubiegen und hielt dazu vor der Einmündung an. Als ihm ein auf der Heeper Straße wartendender PKW-Fahrer signalisierte, dass er ihm das Abbiegen in eine Lücke ermögliche, fuhr der Ford-Fahrer los.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der den Radweg der Heeper Straße von der August-Bebel-Straße kommend in entgegengesetzte Richtung befuhr und während der Fahrt telefonierte. Der Radler stürzte und verlor dabei sein Handy. Der Mann stand auf, ergriff sein Mobiltelefon und lehnte das Fahrrad an ein Verkehrsschild. Obwohl er an der linken Körperseite leichte Verletzungen erlitten hatte, entfernte er sich zu Fuß in den Ravensberger Park. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den Geflüchteten nicht mehr auffinden.

Die Zeugen beschrieben den osteuropäisch aussehenden Mann als 40 bis 50 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß, mit Glatze und schlechten Zähnen. Er war mit einem hellem T-Shirt und einer Jeans bekleidet.

Der Radfahrer wird gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Polizei Bielefeld