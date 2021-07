Polizei Bielefeld

POL-BI: "Antanz"-Diebe bedrohen Opfer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Ein Täter stahl am Sonntagmorgen, den 04.07.2021, einem Bielefelder an der Herbert-Hinnendahl-Straße mit dem "Antanz"-Trick das Portemonnaie aus der Hosentasche und bedrohte anschließend das Opfer.

Ein 24-jähriger Bielefelder ging gegen 02:50 Uhr vom Bahnhofsplatz über die Herbert-Hinnendahl-Straße in Richtung Willy-Brandt-Platz und begegnete zwei Männern. Einer fragte ihn, ob er rauchen würde und umarmte ihn dann unvermittelt. Der 24-Jährige merkte nach der Umarmung, dass sein Portemonnaie aus der Hosentasche fehlte und sprach das Duo darauf an. Einer bedrohte ihn daraufhin mit einer Schere und das Duo flüchtete anschließend in Richtung Stadthalle.

Das Opfer beschrieb die Täter als nordafrikanisch aussehend. Einer war ungefähr 24 Jahre alt, circa 180 cm groß, mit schwarzen Haaren und bekleidet mit einer schwarzen Kappe, schwarzem T-Shirt und langer Hose. Er trug eine Bauchtasche und hatte ein schwarzes Fahrrad dabei.

Der zweite Täter war mit einem silbernen Shirt, kurzer blauer Hose, und schwarzen Schuhen bekleidet und trug eine Bauchtasche. Diesen Mann erkannte das Opfer wenig später in Tatortnähe wieder und benachrichtigte die Polizei. Bei dem 18-Jährigen aus Borgentreich fanden die Beamten die Schere, jedoch nicht das Diebesgut.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem noch gesuchten Täter machen können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521- 545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell