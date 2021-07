Polizei Bielefeld

POL-BI: Belohnung ausgelobt: Unbekannter entwendet Mini-Saxophon

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Quelle - Ein Unbekannter entwendete am Montag, 21.06.2021, aus einem Bauwagen in der Marienfelder Straße, Höhe Hammerholz, ein Musikinstrument und weiteres Diebesgut. Die Polizei sucht Zeugen. Der Geschädigte lobt 200 Euro Belohnung aus.

Gegen 16 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Mann Zutritt zu einem Bauwagen der auf einem Privatgrundstück steht. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Mann ein gebogenes Sopransaxophon der Marke Expression, ein blaues Regencape und einen Strohhut mit der Aufschrift "Pico Azores".

Das Saxophon befand sich in einem 25 Jahre alten Hardcase-Musikkoffer mit Schnappverschlüssen. Der Koffer war in einem hellgrünen Rucksack der Marke "Eastpak" verstaut. Auf diesem befindet sich ein weißer Aufnäher, auf dem in schwarz der Schriftzug "Build to resist" steht. Zudem lagen dem Saxophon zwei Mundstücke aus Plastik und ein Mundstück aus Metall bei.

Eine tatverdächtige Person, die in der Nähe des Bauwagens gesehen wurde, wird wie folgt beschrieben: männlich, schlank, circa 165 cm groß, 27 bis 35 Jahre alt. Er soll gebrochen deutsch gesprochen haben. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Stoppelbart.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Dieb das Mini-Saxophon bereits veräußert hat.

Der Geschädigte, ein 54-jähriger Bielefelder, lobt für Hinweise, die zur Wiedererlangung des Musikinstrumentes führen eine Belohnung von 200 Euro aus. Die Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und verteilt. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Personen, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von Straftaten gehört, bestimmt.

Bei dem abgebildeten Instrument handelt es sich um ein baugleiches Saxophon zur Veranschaulichung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Täter, dem Tatgeschehen oder den entwendeten Gegenständen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 15 unter 0521/545-0.

