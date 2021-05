Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Technische Veränderungen bei Verkehrskontrolle geahndet

Baden-Baden (ots)

Beamte des Polizeireviers Baden-Baden kontrollierten in ihrem Zuständigkeitsbereich am Donnerstagabend bis in die Nacht hinein mehrere Fahrzeuge mit Schwerpunkt auf die Auto-Poser- und Tuningszene. Von insgesamt siebzehn kontrollierten Fahrzeugen wurden bei sechs davon technische Veränderungen festgestellt, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die verantwortlichen Fahrzeugführer müssen nun mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen und sind verpflichtet ihre Fahrzeuge wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell