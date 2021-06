Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Auto zerkratzt

Meppen (ots)

In der Nacht zu Montag zerkratzen bislang unbekannte Täter einen schwarzen Audi A4. Das Auto stand zur Tatzeit an der Straße Esterfelder Stiege in Meppen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05931/9490 bei der Polizei in Meppen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell