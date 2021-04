Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - nagelneues Mountainbike gestohlen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 13.04.2021 17:00 Uhr bis 14.04.2021, 11:00 Uhr wurde ein, in einer Garage eines Wohnhauses, in den Backhauswiesen in Wachenheim abgestelltes hochwertiges Mountainbike entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten vermutlich über den rückwärtigen Bereich des Grundstücks in die Garage. Dort entwendeten sie ein türkis-schwarzes Trail-Bike der Marke CANYON im Wert von 2800 Euro. Der 16-jährige stolze Besitzer, hatte über eine Woche an seinem neue gekauften Mountainbike geschraubt, um es einsatzbereit zu machen. Noch vor der ersten Testfahrt wurde es nun entwendet. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

