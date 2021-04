Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kann ja mal passieren...

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Auf der Polizeiwache Iserlohn ist heute Morgen ein neuer Streifenwagen in Dienst gestellt worden. Was erst nach der Überführung auffiel: Beim Bekleben des Fahrzeugs hat es offenbar ein Missgeschick gegeben. Sonstige Mängel sind bislang nicht aufgefallen, so dass der Wagen zunächst normal in den Streifenbetrieb aufgenommen wurde. Die zuständigen Fahrzeugwarte der Behörde werden in der kommenden Woche eine Umklebung des Ford S-Max durchführen. Bis dahin gilt: Nicht wundern, wenn in Iserlohn in den nächsten Tagen die POZILEI vorfährt. Die Bürgerinnen und Bürger können sich trotzdem sicher sein: Auch, wenn POZILEI draufsteht, ist auf jeden Fall POLIZEI drin.

Anlage: Foto

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell