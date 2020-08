Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schreibwarengeschäft - Zeugen gesucht!

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde gegen 02.00 Uhr ein Einbruch in ein Schreibwarengeschäft in der Hauptstraße in Altlußheim gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Türe über die Gebäuderückseite in das Geschäft gelangten und dort die Verkaufsräume durchsuchten. Hierbei nahmen sie Kisten mit Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro mit. Des Weiteren schraubten sie einen Tresor aus ihrer Verankerung und entwendeten diesen ebenfalls. Noch in der Nacht konnte durch die Polizei ein Teil des Diebesguts im angrenzenden Feldgebiet aufgefunden werden. Täterhinweise ergaben sich bislang nicht. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich unter 06205/28600 mit dem Polizeirevier Hockenheim in Verbindung zu setzen.

