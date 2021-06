Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fenster und Türen beschädigt

Lingen (ots)

Zwischen dem 5. und dem 11. Mai beschädigten bislang unbekannte Täter die Verglasung von mehreren Fenstern und Türen einer Sporthalle bei der Matthias-Claudius-Schule in Lingen. Die Täter warfen vermutlich Steine gegen das Gebäude. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591/870 bei der Polizei in Lingen zu melden.

