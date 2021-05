Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, 80-jährige Pedelec-Fahrerin und 28-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Sandweg/Gutenbergstraße am Freitag (30.04.21) gegen 14.15 Uhr sind eine 80-jährige Pedelec-Fahrerin aus Ibbenbüren sowie ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Ibbenbüren schwer verletzt worden. Die 80-Jährige war zunächst mit ihrem Pedelec auf dem Sandweg in Richtung Gutenbergstraße unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr der 28-Jährige auf dem Krad auf der vorfahrtsberechtigten Gutenbergstraße in Richtung Ostring. Kurz vor der Kreuzung Sandweg überholte der 28-Jährige mit seiner roten Kawasaki einen vor sich fahrenden Pkw. Zur gleichen Zeit fuhr die 80-Jährige vom Sandweg auf die Gutenbergstraße, um diese zu überqueren. Offenbar übersah sie dabei den Kradfahrer. Der von rechts kommende Motorradfahrer bemerkte die Pedelec-Fahrerin, bremste ab und kam zu Fall. Anschließend stieß er ersten Erkenntnissen zufolge mit der Pedelec-Fahrerin zusammen. Die 80-Jährige wurde durch die Kollision von ihrem Rad auf die Fahrbahn geschleudert. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 4200 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell