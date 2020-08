Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Mehrere Einbrüche am Wochenende

Werkzeug als bevorzugte Beute

Kevelaer-Kervenheim (ots)

Zu mehreren Einbrüchen kam es am vergangenen Wochenende im Stadtteil Kervenheim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (9. August 2020) schlugen unbekannte Täter zunächst an der Winnekendonker Straße auf einer Baustelle zu. Aus einem Wohngebäude, das aktuell renoviert wird, entwendeten sie mehrere Werkzeugmaschinen, darunter ein Abbruchhammer, ein Trennschleifer sowie ein Schweißgerät. In der Nacht von Sonntag auf Montag (10. August 2020) wurden aus einer Scheune eines Hofes an der Straße Et Grotendonk ebenfalls verschiedene Werkzeugmaschinen gestohlen. Auf der gleichen Straße schlugen die Täter offenbar ein zweites Mal zu: Durch eine aufgehebelte Metalltür auf der Rückseite gelangten sie in eine Lagerhalle mit angrenzender Garage. Auch hier erbeuteten sie Werkzeug. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Goch unter 02821 5040. (cs)

