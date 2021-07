Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit Fahrradschloss geschlagen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Bethel - Kriminalbeamte bitten um Hinweise zu einer Auseinandersetzung zwischen einem unbekannten Mann und vier Teenagern am Samstag, 03.07.2021, an der Straße Kantensiek, bei der die Mädchen verletzt wurden.

Die vier Bielefelderinnen, eine 15- und eine 16-Jährige sowie zwei 18-Jährige, meldeten sich am Samstagabend bei der Polizei und berichteten von einem Vorfall, der sich kurz zuvor gegenüber der Einmündung zum Sareptaweg ereignet hatte.

Die Teenager saßen gegen 20:40 Uhr auf einer Bank, als sie einen Mann bemerkten, der sich an einem Gebäude ganz in der Nähe aufhielt. Sie fühlten sich von dem Unbekannten beobachtet und baten ihn, sie in Ruhe zu lassen.

Darauf soll der Mann aggressiv reagiert haben. Die Mädchen berichteten davon, dass er sie unvermittelt mit der Faust geschlagen habe und ihnen auch mit einem Kettenfahrradschloss Verletzungen zugefügt habe.

Eine der 18-Jährige schubste den Mann, um sich zu verteidigen. Schließlich stieg er auf ein blaues Fahrrad und fuhr davon.

Der Mann war etwa 25 Jahre alt und trug ein schwarzes Shirt, eine schwarze Lederjacke, blaue Jeans und weiße Schuhe.

Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521-5450 entgegen.

