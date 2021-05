Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Blauer VW Golf gesucht nach Unfallflucht

Polizei sucht Hinweise

Hamminkeln (ots)

Der unbekannte Fahrer eines blauen VW Golf hat am Montag (17.05.21) auf dem Parkplatz eines Discounters an der Güterstraße ein Auto beschädigt.

Ein 40-jähriger Mann aus Hamminkeln hatte einen schwarzen VW Sharan gegen 12.00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 12.20 Uhr wieder zu seinem Wagen ging, stand neben dem Auto ein blauer VW Golf, älteres Baujahr. (Vermutlich Golf 4, Baujahr 1997-2003)

Der Mann stieg in sein Auto und fuhr weg. Erst später bemerkte er, dass an der Fahrertür und an der Tür hinten links ein waagegerechter Kratzer verlief. Die Polizei konnte auch blau Farbe am Fahrzeug feststellen.

Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell