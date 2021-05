Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Nach Verkehrsunfall: Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Kamp-Lintfort (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen SUV.

Der Wagen touchierte am Montag, 10. Mai, um 15.30 Uhr im Kreisverkehr ein Fahrrad, dessen Fahrer stürzte und sich leicht verletzte. Zudem entstanden Kratzer am Gepäckträger. Der Kreisverkehr verbindet die Straßen Friedrichstraße/Friedrich-Heinrich-Allee/Stefanstraße. Nach dem Unfall erkundigte sich der Autofahrer bei dem Radler, ob alles in Ordnung sei. Als dieser das bestädigte, fuhr der Pkw weiter. Erst eine halbe Stunde später bemerkte der Radler den Sachschaden und Verletzungen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell