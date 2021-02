Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Wohnungseinbruch in Menzenschwand - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In den Morgenstunden des Donnerstags, 25.02.2021, sind Unbekannte in eine Wohnung in Menzenschwand eingedrungen. Vermutlich in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 07:00 Uhr waren der oder die Täter in der Wohnung in der Hinterdorfstraße und durchwühlten diese. Bargeld dürfte das Ziel der Einbrecher gewesen sein. Die Ermittlungsgruppe Einbruch bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und sachdienlicher Hinweise unter der Telefonnummer 07741 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell