Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 25.02.2021, sind zwei Autos in Bad Säckingen kollidiert, wobei zwei Verletzte zu beklagen waren. Kurz vor 19:00 Uhr war eine 19-jährige Frau aus der Straße Im Grütt auf die bevorrechtigte Wallbacher Straße eingefahren und mit einem aus Wallbach kommenden Mercedes-Benz zusammengestoßen. Die Frau und der 48 Jahre alte Mercedes-Fahrer verletzten sich leicht. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 13000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

