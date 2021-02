Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Autofahrerin kommt nach Verkehrsunfall ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag, 25.02.2021, in Wehr nach einem Verkehrsunfall ins Krankenhaus gekommen. Gegen 13:30 Uhr hatte eine 70 Jahre alte Autofahrerin aus der Klingenstraße den Kreuzungsbereich der Werrachstraße gequert und war dabei mit einem herannahenden VW Polo einer 35 Jahre alten Frau kollidiert. Diese Fahrerin kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell