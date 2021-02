Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Motorrad-Fahrer verletzt sich bei Unfall im Kreisverkehr

Mit seinem Mercedes befuhr am Donnerstag, 25.02.2021, gegen 19.00 Uhr, ein 24 Jahre alter Mann die B 317 von Schopfheim kommend und beabsichtigte, in den Kreisel in Steinen-Höllstein einzubiegen. Dabei übersah er einen 33 Jahre alte Mann auf seiner Aprilia, welcher sich im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Kradfahrer stürzte und sich verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro, am Motorrad 2000 Euro.

