POL-FR: Efringen-Kirchen/ Blansingen: Mehrfache Grabschändungen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mehrere Elemente des Grabschmuckes wurden von einem Grab auf dem Friedhof in Blansingen entwendet und auf andere Gräber verteilt. In den vergangenen drei Jahren kam es bereits zu mehreren gleichgelagerten Vorfällen. Der Zeitraum der neuerlichen Grabschändung lag zwischen Samstag, 20.02.2021, und Montag, 22.02.2021. Das Polizeiposten Markgräflerland (07626/97780-0) sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen auf dem Blansinger Friedhof gemacht haben und Angaben zum Verursacher machen können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

