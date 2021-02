Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: 17-jähriger verletzt sich auf Single Trail

Freiburg (ots)

Mit seinem Mountainbike befuhr am Donnerstag, 25.02.2021, gegen 17.00 Uhr, ein 17 Jahre alter Jugendlicher einen Single Trail im Wald zwischen Haltingen und Lörrach. Dieser Trail führt durch ein Waldgebiet mit teilweise steilem Gefälle und einer Breite von nur einem Meter. Auf dem Trail liegt ein sogenannter Table (eine Rampe für Sprünge). Über diesen sprang der Jugendliche und stürzte bei der Landung. Dabei verletzte er sich und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Am Mountainbike entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

