Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der A 43 - Ein Schwerverletzter und 17.500 Euro Sachschaden

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Bei einem Unfall auf der Autobahn 43 bei Haltern am See am Mittwochnachmittag (15.4., 15:15 Uhr) wurde ein Autofahrer schwer verletzt.

Der 39-jährige Mann aus Marl war Richtung Recklinghausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er mit seinem Opel auf dem rechten Fahrstreifen auf einen vorausfahrenden VW einer 33-jährigen Düsseldorferin auf. Durch den Aufprall schleuderte der Opel nach links gegen die Mittelschutzplanke. Eine 30-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen fuhr mit ihrem Hyundai auf dem linken Fahrstreifen, kollidierte mit dem Opel und drehte sich auf der Fahrbahn.

Polizisten sperrten die Richtungsfahrbahn Recklinghausen zeitweise komplett und führten anschließend den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 39-Jährigen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 17.500 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell