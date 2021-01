Polizei Bielefeld

POL-BI: Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Auf der Heeper Straße ereignete sich am Montag, 25.01.2021, ein Unfall, bei dem ein Streifenwagen der Bielefelder Polizei auf einen Pkw auffuhr.

Eine 26-jährige Frau aus Achim bei Bremen befuhr gegen 17:35 Uhr mit ihrem Audi A1 die Heeper Straße in Richtung August-Bebel-Straße. Verkehrsbedingt musste sie den Wagen abbremsen. Ein 20-jähriger Bielefelder, der mit seinem VW Passat dahinter fuhr, schaffte es noch, rechtzeitig zu bremsen. Eine Streifenwagenbesatzung kam jedoch nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Passat auf. Dieser wiederum wurde auf den Audi geschoben.

Bei dem Aufprall verletzte sich die 26-jährige Bielefelderin leicht.

Ihr Audi wies leichte Beschädigungen am Heck auf, der Passat war sowohl an der Front als auch am Heck beschädigt und am Streifenwagen war der Frontstoßfänger eingedrückt.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

