Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau- Retter angegriffen

OppenauOppenau (ots)

Der körperliche Angriff auf eine Rettungswagenbesatzung am Montagabend gegen 18 Uhr rief die Beamten des Polizeireviers Kehl auf den Plan. Nach bisherigen Erkenntnissen sollte eine 32-jährige Frau aufgrund eines medizinischen Notfalls durch die Einsatzkräfte des örtlichen Rettungsdienstes im Bereich der Straßburger Straße versorgt werden. Ohne ersichtlichen Grund soll sie hierbei die behandelnden Einsatzkräfte mehrmals aggressiv angegriffen und zum Teil verletzt haben. Nachdem die 32-Jährige durch einen Begleiter zunächst beruhigt werden konnte, verließen alle Beteiligten die Örtlichkeit. Im weiteren kam es im Bereich der Kirche in Lauterbach wohl abermals zu einem Streitgespräch. Die daraufhin alarmierten Polizeibeamten konnten bei einer anschließenden Überprüfung den Begleiter der Frau im Fahrzeug antreffen und ordneten aufgrund einer möglichen Alkoholbeeinflussung eine Blutentnahme bei diesem an. Ferner musste infolge der offensichtlichen Notlage der 32-jährigen Frau durch die Beamten eine Untersuchung angeordnet werden. Diese konnte mit Hilfe der Polizeibeamten schließlich durchgeführt werden. /kw

