Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Polizei sucht Zeugen

KehlKehl (ots)

Beamte der Kriminalpolizei ermitteln seit Montagabend wegen eines Vorfalls an der Kreuzung der Kasernenstraße zur Schulstraße. Entsprechend den Schilderungen eines 20-Jährigen sei er dort gegen 20:30 Uhr von zwei ihm bekannten jungen Männern geschlagen und eines Smartphones beraubt worden. Bei den Verdächtigen soll es sich um einen Gleichaltrigen sowie einen 21-Jährigen handeln. Zwei weitere, im Umfeld stehende und bislang unbekannte Personen, hätten sich nicht aktiv beteiligt. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen dauern an.

