Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg- Streitigkeit eskaliert

OffenburgOffenburg (ots)

Eine Streitigkeit, die gegen 0:30 Uhr am frühen Dienstagmorgen begann, endete mit der Körperverletzung eines 34-Jährigen. Nach einer Auseinandersetzung zweier Streithähne in der Tullastraße, wandte sich ein 34-jährige Beteiligter an die Polizeibeamten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 24-Jährige den 34-jährigen Mann bedroht sowie dessen Zimmertür beschädigt haben. Der Streit konnte durch die Beamten zunächst geschlichtete werden. Gegen 1:30 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Offenburg jedoch erneut zur Hilfe gerufen. Offenbar hatte der 24-Jährige den 34-Jährigen erneut bedroht und angegriffen, so dass dieser leicht verletzt wurde. Daraufhin setzten die Ordnungshüter den zuvor angedrohten Gewahrsam gegenüber dem 24-Jährigen durch. Die Ermittlungen wurden nun durch die zuständigen Polizeibeamten aufgenommen. /kw

