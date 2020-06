Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kinder-Quads gestohlen - Räder von Pkw abmontiert

Werdohl (ots)

In der Nacht von Samstag zum Sonntag drangen unbekannte Täter durch Klettern ins 1. OG eines unbewohnten Rohbaus in Dresel ein und stahlen zwei Kinder Quads (1x Benzin, 1x Elektro) und ein Schweißgerät.

Ketting In der Nacht zum Freitag klauten unbekannte Diebe von einem am Autohaus angestellten roten Skoda Karoq den kompletten Rädersatz (Alu-Felgen mit Rädern). Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den Reifen/Felgendieben nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

