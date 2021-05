Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Brenig: Einbruch in Baustellencontainer - Diebe hatten es auf Baumaschinen abgesehen

Bornheim (ots)

Hochwertige Baumaschinen entwendeten Einbrecher nach bisherigen Feststellungen in der Nacht von Samstag (29.05.2021) auf Sonntag (30.05.2021) in Bornheim-Brenig.

Die Unbekannten brachen zur Tatzeit zwischen 22:00 Uhr und 15:00 Uhr einen Baustellencontainer an der Tombergstraße auf. Zuvor hatten sie auch einen davor geparkten Radlader aufgebrochen und zur Seite bewegt. Aus dem Container transportierten sie dann unter anderem zwei Rüttelplatten, ein Stromaggregat und eine Kettensäge ab. Für den Transport nutzten die Diebe vermutlich ein größeres Fahrzeug.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell