Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Erdgeschosswohnung in Bad Godesberg - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Für den Zeitraum zwischen dem 29.05.2021, gegen 15:00 Uhr, und dem 30.05.2021, gegen 10:30 Uhr, registrierte die Bonner Polizei einen Einbruch in eine Erdgeschosswohnung auf der Augustastraße in Bad Godesberg. Nach der Spurenlage gelangten die Unbekannten über den rückwärtigen Grundstückbereich an die Terrassentüre der Wohnung, die sie dann gewaltsam öffneten und so Zutritt in die Zimmer verschafften. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und verließen den Tatort schließlich unerkannt. Über Art und Umfang des möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine weiteren Erkenntnisse vor.

Das zuständige KK 34 hat die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell