Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Sportheim

Liekwegen (ots)

(ma)

In das Sportheim in Liekwegen, "Am Schierbach", ist von Freitag auf Samstag eingebrochen worden.

Vereinsverantwortliche stellten den Einbruch am Samstag gg. 08.40 Uhr fest und informierten die Polizei.

Die Beamten konnten Beschädigungen an der Vorder- und an der Hintertür des Gebäudes feststellen.

Aus dem Vereinsheim wurde eine Bargeldkasse entwendet, die einen zweistelligen Eurobetrag enthielt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell