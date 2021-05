Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Alkoholsünder aus dem Verkehr gezogen

Stadthagen (ots)

Am frühen Samstagabend konnte die Stadthäger Polizei einen Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen, der mit seinem Kleinwagen auf der Jahnstraße in Stadthagen unter Alkoholeinfluß unterwegs war. Bei einer Kontrolle konnte die Polizei bei dem 53 Jährigen Stadthäger einen Alkoholwert von 1,56 Promille feststellen. Der Mann mußte sich in der Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen, welche zur Auswertung an das Institut für Rechtsmedizin der MH Hannover geschickt wird. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. In der Regel führt ein solches Verfahren zu einer empfindlichen Gesdstrafe und einem 10 monatigen Fahrerlaubnisentzug. Seinen Heimweg mußte der Mann mit einem Taxi fortsetzen.

