POL-NI: Nienburg - Geparkter PKW beschädigt

Nienburg (ots)

(KEM) Am Freitag, 14.05.2021 zwischen ca. 06.00 Uhr und 17.50 Uhr wurde der PKW einer 29-jährigen Nienburgerin auf einem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters an der Verdener Landstraße beschädigt. Sie parkte ihren grauen Mercedes GLK auf der Parkfläche des Discounters und stellte zum Ende des Arbeitstages fest, dass dieser durch eine unbekannte Person an der Fahrerseite in Form von zwei Kratzern in den Türen beschädigt worden war. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass die Kratzer durch ein Fahrrad verursacht wurden.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder Unfallhergang geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter (05021) 97780 zu melden.

