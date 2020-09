Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 27-Jähriger nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Vorläufig festgenommen wurde am Dienstagnachmittag (15.09.2020) ein 27-jähriger Mann. Er hatte gegen 15:30 Uhr versucht, mehrere Parfümflakons mit einem Gesamtwert von rund 265,- Euro aus einem Kaufhaus an der Poststraße zu entwenden, wurde dabei jedoch vom Personal beobachtet und nach kurzer Flucht gestellt. Im Anschluss brachten die Mitarbeiter den Mann zur Wache GABI, wo seine Personalien festgestellt wurden. Der 27-Jährige, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen gegen den bereits wegen gleichgelagerten Delikten polizeibekannten Mann dauern derzeit noch an.

