Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Holzlar: Unbekannte zerkratzten Pkw - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Unbekannte machten sich am zurückliegenden Wochenende an insgesamt vierzehn Fahrzeugen zu schaffen, die auf dem Finkenweg in Bonn-Holzlar abgestellt waren. In der Zeit von Samstag (12.09.2020) 21:00 Uhr bis Sonntag (13.09.2020) 10:20 Uhr zerkratzten sie die dort abgestellten Fahrzeuge.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

