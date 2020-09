Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Polizei suchte mutmaßlichen Fahrraddieb - 32-Jähriger identifiziert

Bonn (ots)

Am 08.06.2020 haben wir in unserer Pressemitteilung von 10:52 Uhr auf richterlichen Beschluss mit einem Foto nach einem unbekannten Mann gesucht. Dieser soll am 19.05.2020 ein E-Bike aus einem Geschäftshaus in der Bonner Innenstadt gestohlen haben (siehe hierzu auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4616685).

Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich nach einem Zeugenhinweis identifiziert. Die Ermittlungen gegen ihn dauern weiter an. Die weitere Veröffentlichung des Fotos des Mannes in den Medien ist damit hinfällig geworden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell