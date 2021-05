Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: 17-Jähriger flüchtete vor der Polizei

Bonn (ots)

Auf der Hohe Straße in Bonn-Tannenbusch endete am frühen Sonntagmorgen die Flucht eines 17-Jährigen. Er hatte sich zuvor am Lievelingsweg einer Polizeikontrolle entzogen und war mit dem Auto seiner Mutter vor den Beamten davongefahren.

Gegen 04:35 Uhr hatte der Jugendliche die Anhaltezeichen einer Streifenwagenbesatzung der City-Wache missachtet, die den grauen Mercedes aufgrund der überfälligen Hauptuntersuchung kontrollieren wollte. Er fuhr über den Lievelingsweg und die Berta-Lungstras-Straße nach Alt-Tannenbusch und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unter fortgesetzter Missachtung der Straßenverkehrsordnung bis nach Neu-Tannenbusch. Im Bereich Sudetenstraße/Hohe Straße verließ der 17-Jährige das rollende Fahrzeug und versuchte, davonzulaufen. Der Mercedes rollte führerlos gegen einen Zaun. Den Beamten gelang es, den Flüchtigen auf der Sudetenstraße stellen.

Wie sich im Rahmen erster Ermittlungen herausstellte, führte der 17-Jährige das Auto ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Alkohol. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Ein Arzt entnahm dem Jugendlichen daraufhin eine Blutprobe. In der Folge wurden Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und anderer Verstöße eingeleitet. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Außerdem leiteten die Beamten Ermittlungen gegen die Fahrzeughalterin ein. Das Verkehrskommissariat 1 übernahm die weitere Sachbearbeitung zu dem Geschehen.

