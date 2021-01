Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 10. Januar 2021

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage:

Personengruppe von vier Personen greift Mann an Wolfenbüttel, Im Kalten Tale, 09.01.2021, 23:10 Uhr

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am späten Samstagabend in der Straße Im Kalten Tale in Wolfenbüttel. Um einen vorangegangenen Streit zu klären, hätten sich die Personen dort verabredet, jedoch sei eine Streitpartei zu viert erschienen. Diese Personen hätten dann unmittelbar auf einen 19-jährigen Mann eingeschlagen. Dabei habe das Opfer Verletzungen im Gesicht und durch einen Sturz über einen Zaun Verletzungen am Oberkörper erlitten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten drei männliche Beschuldigte im Alter von 17 und 18 Jahren ermittelt werden. Ein vierter Täter wird noch gesucht. Die Ermittlungen dazu dauern an. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Beschuldigten wurde eingeleitet.

Farbschmierereien an Grundstücksmauer Wolfenbüttel, Heinrichstraße, 09.01.2021, 00:25 - 01:50 Uhr

Bisher unbekannte Täter beschmierten in der Nacht zum Sonntag eine Grundstücksmauer in der Heinrichstraße mit Farbe. Dabei wurde die Mauer blauer, gelber und schwarzer Farbe besprüht. Ein Zeuge konnte die Tatausführung jedoch beobachten und die Polizei informieren. Es wurden Hinweise bezüglich einer männlichen Person mit dunkler Bekleidung erlangt, die nach Tatausführung in einen wartenden Pkw gestiegen und davongefahren ist. Der Sachschaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell