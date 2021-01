Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 10.01.2021

PeinePeine (ots)

Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus Samstag, 09.01.2021, 16:00 - 19:15 Uhr 31241 Ilsede, Berliner Ring

Am Samstag im Zeitraum von 16:00 bis 19:15 Uhr brachen unbekannte Täter während der Abwesenheit der Bewohner in ein Wohnhaus am Berliner Ring in Groß Ilsede ein. Die Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters im rückwärtigen Bereich in das Einfamilienhaus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 / 9990 in Verbindung zu setzen.

