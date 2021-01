Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 08.01.2021

PeinePeine (ots)

Freitag, 08.01.2021, 16:45 Uhr Verkehrsunfall mit einer tödlich und einer schwer verletzten Person 31246 Ilsede-Gr. Lafferde, Bundesstraße 1

Am späten Freitagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 1 zwischen der Kreisstraße 23 und dem Ortseingang Groß Lafferde. Eine 46-jährige Ilsederin befuhr dabei mit ihrem Fiat die Bundesstraße 1 in Richtung Groß Lafferde. Im Fahrzeug befand sich weiterhin ein 79-jähriger Ilseder als Beifahrer. Die Fahrzeugführerin kam mit ihrem Pkw aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch Ersthelfer und Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit. Für den Beifahrer kam trotz Reanimationsmaßnahmen jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrzeugführerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand Totalschaden. Neben der Ortsfeuerwehr Groß Lafferde waren zwei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie zwei Funkstreifenwagen der Polizei vor Ort. Weiterhin wurde ein Sachverständiger zur Ermittlung der Unfallursache hinzugezogen.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/999-0 in Verbindung zu setzen.

