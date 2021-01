Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 8. Januar 2021:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Autofahrerin mit 3,45 Promille unterwegs

Donnerstag, 07.01.2021, gegen 20:00 Uhr

Eine Streife der Polizei kontrollierte am Donnerstagabend eine Autofahrerin, die mit einem Auto auf der Ahlumer Straße in Wolfenbüttel unterwegs war und dabei offensichtlich mit dem Handy am Ohr telefonierte. Bei der Kontrolle der 51-jährigen Fahrerin aus Salzgitter stellten die Beamten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung fest. Der Test ergab einen Wert von 3,45 Promille. Eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens sowie die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folgen.

Wolfenbüttel: Lack eines PKW zerkratzt

Mittwoch, 06.01.2021, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 07.01.2021, 10:30 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde der Lacke eines zum Parken im Lärchenweg abgestellten schwarzen VW Golf von bislang unbekannten Tätern zerkratzt. Der an der linken Fahrzeugseite entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schladen: Zaun beschädigt und davon gefahren

Mittwoch, 06.01.2021, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 07.01.2021, 15:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrzeug gegen ein Zaun in der Isingeröder Straße gefahren und diesen beschädigt. Anschließend setzet der Verursacher die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizei Schladen unter 05335 / 929660.

