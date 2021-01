Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 7. Januar 2021:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Feuerwehreinsatzfahrzeugs

Mittwoch, 06.01.2021, gegen 13:30 Uhr

Am Mittwochmittag ist es in der Straße Kleine Breite an der Einmündung zur Paracelsus-straße / Herrenbreite zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Feuerwehrfahrzeugs, einem PKW, gekommen. Demnach befand sich der 49-jährige Fahrer des Feuerwehrfahrzeugs unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz. In Höhe der genannten Örtlichkeit beabsichtigte der Fahrer das Feuerwehrfahrzeug zu wenden. Hierbei kam es dann zum Zusammenstoß mit einem nachfolgenden PKW eines 25-jährigen Fahrers. Durch den Unfall wurden beide beteiligten PKW erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

