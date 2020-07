Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Kellerwohnung

Karlsruhe (ots)

Ein Unbekannter ist zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag in eine Kellerwohnung in Karlsruhe-Grünwinkel eingedrungen und hat dabei ein Ladekabel entwendet. Stattdessen hinterließ er zwei übelriechende Socken in einem Mülleimer.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Einbrecher im genannten Zeitraum über die Terrassentür Zugang zu dem Wohnhaus im Buchenweg und gelangte schließlich in die Kellerwohnung. Dort betrat der Täter mehrere Räume und räumte diverse private Gegenstände um. Dabei hinterließ er in einem Mülleimer zwei übelriechende Socken. Letztlich entwendete der Unbekannte ein neben dem Bett befindliches Ladekabel.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

