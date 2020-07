Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geräte und Getränke gestohlen

Gronau (ots)

Ein Mischpult, ein Mobiltelefon und diverse Getränke haben Einbrecher in Gronau aus einem Gastronomiebetrieb entwendet. Die Täter hatten sich an einer Tür zu schaffen gemacht, um in den Verkaufsstand auf einem Gelände an der Fabrikstraße zu gelangen. Das Geschehen spielte sich dort zwischen Sonntag, 20.15 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

