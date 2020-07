Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Schulgebäude beschädigt

Stadtlohn (ots)

Nicht unerheblichen Sachschaden haben Unbekannte am vergangenen Wochenende am Gebäude einer Schule in Stadtlohn angerichtet. Die Täter warfen einen Blitzableiter samt Betonsockel vom Flachdach eines Gebäudes an der Kreuzstraße. Da der Rundleiter des Blitzschutzsystems am Sockel hängen blieb, schleuderte dieser gegen eine Fensterscheibe. Zudem beschädigten die Unbekannten die Glasscheibe einer Zugangstür. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

