Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebe entwenden Anhänger

Bocholt (ots)

Einen Anhänger haben Unbekannte am Wochenende in Bocholt-Suderwick gestohlen. Das weiß lackierte Fahrzeug vom Typ Böckmann KT-4018 mit BOR-Kennzeichen hatte an der Straße Zur Mühle gestanden. Um an ihre Beute zu kommen, hatten die Täter eine Diebstahlsicherung aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Montag, 12.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

