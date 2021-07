Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Dieb im Seniorenheim.

Lippe (ots)

Am frühen Freitagmorgen drang ein Mann in eine Seniorenresidenz in der Gartenstraße ein. Gegen 4:30 Uhr verschaffte sich der Dieb Zugang zu den Gemeinschafträumen. Von dort aus gelangte er auch in zwei Räume von älteren Damen. Hier entwendete er einen Fernseher. Auf dem Außengelände des Seniorenheims versuchte der Dieb offensichtlich in eine Gartenlaube einzudringen. Dieses Vorhaben misslang jedoch. Noch am Tatort wurde der Täter gesehen und angesprochen, woraufhin er flüchtete. Der Mann ist 20 bis 30 Jahre alt, etwa 175 cm bis 180 cm groß, hat dunkelbraune Haare und eine schlanke Statur. Zur Tatzeit trug er eine graue Sportjacke sowie eine graue, kurze Sporthose. Möglicherweise steht dieser Einbruch in Zusammenhang mit dem Diebstahl eines transportablen Navigationsgerätes aus einem am Busbahnhof geparkten schwarzen BMW, der in der Tatnacht vermutlich nicht verschlossen war. Ihre Beobachtungen zu den Taten richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

