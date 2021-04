Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf- Verkehrsunfall mit leichtverletztem Zweiradfahrer

Herdorf (ots)

Am 20.04.2021, gegen 17:50 Uhr befuhr ein 45-jähriger mit seinem Mofa die L 285 aus Herdorf in Richtung Daaden. Im Verlauf der Strecke geriet er mit seinem Zweirad gegen die rechtsseitige Bordsteinkante und stürzte. Bei diesem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Mofa entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell